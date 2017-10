Imke Courtois ontgoocheld over voetbalafscheid

Imke Courtois(29, foto) vond haar voetbalafscheid eentje in mineur. “Ik heb het er heel moeilijk mee gehad, dat moet ik eerlijk toegeven”, aldus Courtois in het Radio 2-programma De Rotonde.

“Mijn laatste match bij Standard was op het veld waar ik ooit ­begon. Mijn familie en vrienden zaten in de tribune. Maar er was niets voorzien door de club. Even ­later wilden ze me nog een ereronde laten lopen op het veld van de mannenploeg, maar daar was mijn achterban niet bij, en dat wilde ik niet.”

Bij de Red Flames kreeg Courtois een fles champagne op de laatste avond “en dat was het dan”. “Ik had misschien op zijn minst een truitje met een leuke boodschap verwacht. Ik ben het mentaal en emotioneel nog aan het verwerken. Ik heb echt geprobeerd om het vrouwenvoetbal onder de aandacht te brengen en misschien is het een stuk mijn ego, maar ik dacht toch: Ik heb alles met hart en ziel gedaan en dat krijg ik dan terug?” Maar ze relativeert ook. “Hoe neem je goed afscheid?”