Jack (10) belandt na leukemie in ‘Star Wars’-film

Hou een zakdoek klaar voor de tweede aflevering van Hoe zal ik het zeggen?: de ouders van de 10-jarige Jack vertellen hun zoon hoe moedig hij tegen leukemie heeft gevochten door hem te trakteren op een dosis Star Wars.

Eind 2015 ging het niet goed met Jack (10). Hij had geen fut meer, had overal pijn, kon zelfs zijn boekentas niet meer dragen. Jack lag vaak in de zetel, soms tot ergernis van zijn vader. “Ik heb me wel eens boos gemaakt en hem een luierik genoemd. Dat heb ik mezelf altijd kwalijk genomen.” Wat op een vitaminetekort leek, bleek leukemie te zijn. Jack ging in behandeling en is aan de beterhand. Genezen is hij nog niet, maar hij is op de goede weg.

Om hun zoon een hart onder de riem te steken, schakelden de ouders de makers van Hoe zal ik het zeggen? in. Aangezien Jack een grote fan is van Star Wars, lag het scenario voor de hand: Jack werd naar het ziekenhuis gehaald “voor een controle” en belandde in een Star Wars-film, met Jens Dendoncker als Jedi aan zijn zijde. In het ziekenhuis, waar een aantal gangen werden ingenomen voor de actiescènes, krijgt Jack de kans om ten strijde te trekken tegen een aantal Stormtroopers én tegen aartsvijand Darth Vader zelf. De makers konden een beroep doen op een van de grootste Star Wars-fanclubs ter wereld voor de kostuums en de wapens.