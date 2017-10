COMMENTAAR. Wij kijken nu al uit naar de topper op 5 november

Je kan ook zeggen dat Club Brugge het geluk afdwingt. De competitieleider ging er in de slotfase nog eens voluit tegenaan en dwong zo een moedig Oostende op de knieën. 2-2 of 2-3, eigenlijk doet het resultaat van deze ene wedstrijd om anderhalf punt er weinig toe om de analyse van dit Club Brugge te maken. Blauw-zwart is gewoon goed bezig. Steeds beter zelfs. Het maakte net als in Charleroi drie weken geleden een ijzersterke indruk in de eerste helft. ­Solide, creatief en met als enig minpunt de trefzekerheid. Het kon eigenlijk niet dat het bij de rust 2-2 stond, het had net zoals in KV Mechelen-Anderlecht van vrijdag 1-4 kunnen staan.