Club Brugge-coach Leko noemt rode kaart Limbombe “top” (maar die mist daardoor wel de broederstrijd)

Late man van de match gisteravond in het spektakelstuk tussen KV Oostende en Club Brugge: Anthony Limbombe (23). De linksbuiten van Club knalde via een Oostends been de 2-3 binnen, trok uitzinnig van vreugde zijn trui uit en kreeg daarvoor zijn tweede geel. Winning goal, rood en naar binnen dus.

Een kleine smet, maar dat kon het Brugs feestje niet bederven. “Het voelt prachtig om matchwinnaar te zijn”, aldus Limbombe. “Die eerste gele kaart was erg licht, en bij mijn doelpunt en uitsluiting besefte ik pas nadat ik mijn shirt had uitgetrokken dat ik al een kaart achter mijn naam staan had. Toen was het natuurlijk al te laat.” De kaart en het doelpunt van Limbombe waren natuurlijk hét moment van de match, maar voor zijn coach Ivan Leko was het zelfs het beste moment van de dag. “Die rode kaart? Eigenlijk vond ik die top”, grijnsde Leko. “Ik zie dat graag zo. Voetbal is emotie en passie. Sommigen zouden dat misschien als een beetje dom beschouwen, maar als op die manier scoort, tja. Voor mij was die tweede gele kaart het moment van de dag.”

Een tevreden coach dus, maar de rode kaart voor Limbombe heeft wel gevolgen voor volgende week. De matchwinnaar mist het thuisduel tegen Antwerp en de wedstrijd tegen zijn broer Stallone. Spijtig. “Ik had natuurlijk graag tegen hem gespeeld, dus dat is heel jammer. Maar het is nu zo, ik wil het positieve onthouden.” Terecht, want voor Limbombe was zijn tweede winning goal in drie weken ook de bekroning van zijn aanpassingsperiode aan zijn nieuwe positie op links half. “Nu loopt het en ik voel me goed daar op links. Het is zwaar, maar het loopt goed voor de ploeg.”