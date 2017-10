Bestuur Genk blijft achter trainer staan ondanks elfde plaats: “Mogen emotie niet laten spreken”

“Nee, hier zit geen geslagen coach.” Albert Stuivenberg heeft ondanks opnieuw een teleurstellend resultaat zijn strijdbaarheid niet verloren. “Ik vrees niet voor mijn job, ik voel me hier nog door iedereen gesteund.” CEO Patrick Janssens bevestigde: “Er heerst een grote vorm van collegialiteit.”

Albert Stuivenberg beseft heus wel dat hij zich gelukkig mag prijzen dat hij bij een atypische club zit. Waar de trainer in het voetbal gedoemd is als eerste het gelag betaalt als de resultaten uitblijven, blijft de Nederlander ondanks een 11 op 30 buiten schot. Uitstel van executie, met een tweeluik Anderlecht-Club Brugge in het vooruitzicht?

Niet volgens CEO Patrick Janssens, die gisteren het vertrouwen in de coach bevestigde. “Natuurlijk zijn ook wij enorm ontgoocheld in het resultaat, maar wij mogen de emotie niet laten spelen. We zagen een dominant KRC Genk dat met goed voetbal tal van kansen creëerde. Het was zeker niet perfect maar wel een wedstrijd, die je altijd met 3-0 moet winnen. Met spelers die tot de laatste minuut gestreden hebben en die erg ontgoocheld waren, toen de scheidsrechter affloot. Deze groep is niet dood. Dimitri de Condé en ik spreken in deze omstandigheden vaak met de coach, er heerst een grote vorm van collegialiteit. “

Het zal Stuivenberg een hart onder de riem steken. “Ik voel me zeker nog gesteund door het bestuur, mijn staf en mijn spelers”, zei hij zaterdagavond al.

De Rotterdammer begrijpt de negatieve reacties van het publiek, ook al dekte de klassieke schreeuw om ‘bloed, zweet en tranen’ de lading niet. “Dat is een uiting van ontgoocheling en ik snap dat wel. Wij zijn allemaal enorm ontgoocheld. Omdat we onszelf vergeten te belonen. Dit is al ons vijfde gelijkspel, dat schiet niet op. We moeten dringend efficiënter worden, nog harder werken kan niet.“

Nu tegen Anderlecht

Stuivenberg kreeg halfweg de tweede helft het grootste deel van het stadion over zich heen, toen hij een actieve Schrijvers verrassend vroeg naar de kant haalde. Ook de vervanging van Pozuelo kon niet overal op begrip rekenen. “Ik wilde eerste Benson en daarna Buffel brengen om nog meer druk te zetten van op de flanken. Jammer genoeg kwamen we zo niet verder dan de gelijkmaker. We maakten te vaak de verkeerde keuzes, in de 90ste minuut hinderen Samatta en Aidoo mekaar zelfs voor een leeg doel.”

Zo wordt de situatie alleen maar penibeler, met een trip naar het Astridpark op komst. “Ook Anderlecht is te verslaan”, aldus Stuivenberg.

Maar uit de mond van een coach, wiens ploeg slechts twee van zijn tien wedstrijden won, klinkt dat niet meteen overtuigend.