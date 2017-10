Thomas Meunier is klaar voor clash tegen Anderlecht: “Hein kan beter twee mannetjes op mij plakken”

Vergeet Neymar (222 miljoen) en vergeet Kylian Mbappé (180 miljoen). Dé man bij PSG was zaterdag Thomas Meunier. Met twee goals redde de Rode Duivel de zwak spelende miljoenenclub tegen Dijon (1-2) en hij lijkt helemaal klaar voor het Champions League-duel tegen Anderlecht. “Neen, Neymar kent niets van Anderlecht. Maar ik kan hem wel gidsen in Brussel, hoor.”

De opluchting was groot bij PSG. In Dijon kwamen de Parijzenaars nooit in hun spel en de sterren verkwanselden alle kansen. Tot Thomas Meunier voor 1-2 zorgde door twee rebounds binnen te duwen. “Gelukkig ...