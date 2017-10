Met deze vijf tips kan Anderlecht het PSG toch moeilijk te maken in de Champions League woensdag

Dijon, het blijft de plaats waar Anderlecht de mosterd moet halen om toch iets te pakken tegen PSG. Want ondanks de 1-2-nederlaag deed Dijon het goed. Vijf tips om de Parijse grootmacht woensdag toch wat te doen wankelen.

Zonder Cavani had PSG geen vaste spits in de box. Neymar, Mbappé en Di Maria lieten zich diep terugzakken om dan razendsnel te infiltreren. Soms was het alsof ze wegzakten in drijfzand om er dan onverwacht toch uit te springen. Dijon probeerde dit op te lossen door heel compact te spelen en amper ruimte te laten tussen de viermansdefensie en het viermansmiddenveld. Toch kon Mbappé of Neymar soms nog in de rug van de defensie duiken.

2. Irriteer Neymar

Bal aan de voet kan Neymar vanuit stand onhoudbaar versnellen. Appiah beeft al, maar Dijon probeerde te verhinderen dat de Braziliaan vaak het leer kreeg. Dat ging soms wel gepaard met fouten, waardoor Neymar geïrriteerd raakte en snel geel pakte voor revanche. Let wel op: geef geen vrije trappen weg voor je eigen box. Of het nu Neymar of Dani Alves is die ze trapt: ze zijn levens­gevaarlijk.

3. Benut de ruimte in de rug van de backs

De flankverdedigers van PSG rukken mee op. Die moeten worden opgevangen, maar tegelijkertijd ligt er veel ruimte in hun rug. Meunier was vaak net snel genoeg terug, maar linksback Berchiche werd geregeld afgetroefd. Sowieso moet Anderlecht counteren en dan kan een snelle rechtsbuiten profiteren. Als is de kans reëel dat de lichtgeblesseerde linksback Kurzawa in Brussel terug is.

4. Focus niet alleen op Neymar

Het gevaar schuilt in het feit dat Neymar veel verdedigers naar zich toe trekt en dat de andere toppers dan profiteren van de ruimte. De snelheid van Mbappé is indrukwekkend. Het middenveld met Dani Alves, Draxler en Rabiot rendeerde niet goed in Dijon, maar dat kan woensdag even anders zijn als Verratti en Pastore zouden spelen.

5. Maak een wereldgoal

Dijon bleef altijd ­geloven in zijn kansen. Ook toen het tegen een 0-1 achterstand aankeek, probeerde de thuisploeg PSG weg te houden van zijn goal en regelmatig eens uit de egelstelling te breken.

En dan heb je natuurlijk ook soms een tikkeltje geluk ­nodig: een vluchtschot van Benjamin Jeannot werd een wereldgoal, maar die parel ­leverde uiteindelijk geen punten op.