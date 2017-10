CLUBNIEUWS. Vanderhaeghe heeft vragen bij conditie Gent-spelers, heeft Oostende keuze over coach gemaakt?

Vorige week stelde nieuwe Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck zich openlijk vragen over de fysieke paraatheid van zijn spelers, maar ook bij zijn ex-club AA Gent zijn er vragen. Daar vindt Yves Vanderhaeghe het vreemd dat zijn spelers met krampen sukkelden. KV Oostende maakt in de komende dagen een beslissing over zijn nieuwe coach, maar Coucke lijkt uitermate tevreden over Custovic. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Vanderhaeghe verbaasd over krampen

Ex-Gent-coach Hein Vanhaezebrouck toonde zich verwonderd over de zwakke fysieke testen van zijn Anderlecht-spelers, maar op zijn beurt gaf ook zijn opvolger bij de Buffalo’s Yves Vanderhaeghe voor de televisiecamera’s impliciet aan dat de conditie van zijn spelers één van de facetten is die bij zijn ploeg beter kunnen. Want: “Ik zag spelers die krampen hadden. En we zijn pas aan de tiende speeldag. Sommige spelers zijn fysiek nog niet in orde.”

Miljoenenaankopen naar de tribune

Net als zijn voorganger moest Yves Vanderhaeghe bij zijn ­selectie rekening ­houden met het aantal voetbal-Belgen. Hij kwam net aan de verplichte zes. De namen van de slachtoffers waren evenwel niet van de minste. Vanderhaeghe mag voor een positieve aanpak staan, hij durft duidelijke keuzes ­maken. Damien Marcq (zelfs niet in de ruime selectie) en recordaanwinst Franko Andrija­sevic zaten in de tribune. Twee zomeraankopen waar Vanhaezebrouck had op aangedrongen en die respectievelijk 2,5 en 4 miljoen euro kostten. (vdm)

CHARLEROI. ‘Mazzu Time’ keert zich tegen Zebra’s

De veelbesproken Mazzu Time begint steeds meer een vloek te worden voor Charleroi. Terwijl de Karolo’s vroeger vaak een wedstrijd helemaal op het einde naar zich toe trokken, zijn het nu de tegenstanders die genadeloos toeslaan in de slotminuten. Waasland-Beveren sleepte in Charleroi midden september een gelijkspel (2-2) uit de brand met goals in de 87ste en 92ste minuut. Club Brugge ging er een week later winnen (1-2) na een doelpunt van Limbombe in de 88ste minuut en dit weekend ging ook Eupen met een kopbal van Ocansey in de 88ste minuut in extremis nog aan de haal met een gelijkspel. In zijn drie laatste thuismatchen liet Charleroi zo vijf dure punten glippen.

Felice Mazzu ziet een ­gebrek aan maturiteit als de voornaamste oorzaak van het probleem. “We speelden geen grootse wedstrijd, maar na de 2-1 lag er ruimte genoeg om het af te maken. Offensief maken we dan de foute keuzes. Als de kleinste speler van Eupen dan ook nog eens een voorzet kan binnenkoppen terwijl wij met elf in onze eigen rechthoek staan, dan hebben we dit puntenverlies aan onszelf te danken. Dit soort doelpunten hadden we vroeger nooit gepakt. De ontgoocheling is groot. Niet omdat we punten ­laten liggen tegen de laatste, maar vooral omdat we bepaalde waarden waar Charleroi voor staat aan het verloochenen zijn. We slagen er thuis niet meer in om de controle over een wedstrijd vast te houden tot het einde. Daar moeten we absoluut aan werken. We moeten onze eigenheid terugvinden.”(thst)

KV OOSTENDE. Coucke: “Custovic heeft het goed gedaan”

“Pijnlijk maar terecht.” KVO-voorzitter Marc Coucke vatte de 2-3 tegen Club eerlijk samen. Hij roemde vooral de tegenstander – “Indrukwekkend, de beste ploeg van België.” – en herademt een beetje nu KVO weer leuk voetbal serveert onder Adnan Custovic. Of die laatste ook effectief blijft, wordt de komende dagen officieel meegedeeld. Alles lijkt in die richting te wijzen.

“De balans is heel positief. Naar onze normen hebben we een goede match gespeeld. Zo hebben we dit seizoen alsnog een match op PO1-niveau gezien hier”, aldus Coucke, verwijzend naar de rode lantaarn die KVO nog steeds draagt. Maar er is reden tot optimisme. “Op Genk, op Kortrijk en thuis tegen Brugge: dat zijn drie moeilijke affiches. Adi heeft het goed gedaan.”

Dus: naast Custovic kijken als trainer is haast onmogelijk? “Ik ga daar niet op in. We hebben altijd gezegd dat we de juiste analyse zouden maken na enkele matchen. Ik ga de komende dagen rustig samenzitten met Luc Devroe en als er nieuws is, horen jullie het wel.” Coucke beweert dat hij sowieso nog geen gesprekken voerde met eventuele opvolgers. (jve)

STANDARD. Sa na ingrijpen videoref: “Het zijn amateurs”

Alweer zorgde de videoref voor discussie. In de tweede helft floot Luc Wouters een strafschop op Pocognoli, maar na tussenkomst van de videoref kwam hij op die beslissing terug. In plaats daarvan kreeg Pocognoli een tweede geel wegens een schwalbe en moest hij druk gesticulerend naar de kleedkamers. Op slechts een van de vele herhalingen, vanuit slechts een bepaald camerastandpunt, was een licht contact te bespeuren tussen Pocognoli en Attal. Dan nog bleef de vraag of een strafschop gerechtvaardigd was. Kortrijk-speler Attal was alleszins tevreden dat Wouters terugkwam op zijn besluit. “Het was gewoonweg geen penalty. Pocognoli deed het slim. Hij raakt mij met zijn been en laat zich dan vallen. Terwijl hij de fout maakt.”

Bij Standard was vooral het tweede geel van Pocognoli een reden om te klagen. “Akkoord dat het misschien geen strafschop was”, aldus trainer Sa Pinto. “Maar het is ongelooflijk dat hij dan toch geel geeft. Pocognoli is geen speler die theater maakt en ik geloof mijn kapitein.”

Orlando Sa ging nog een stap verder. “Ik hoop dat ik door deze uitspraken niet geschorst word maar het systeem in België is nog niet klaar. De videorefs zijn een beetje amateurs. Ze nemen veel tijd en de beslissingen zijn nogal inconsequent.”

Yannis Anastasiou greep de strafschopfase zelfs aan om ref Wouters te hekelen, nochtans tegen zijn gewoonte. “Het is nu al de tweede keer dat we een strafschop tegen ons krijgen, die omgedraaid wordt door de videoref. Daarmee is nog maar eens aangetoond dat de scheidsrechters veel in ons nadeel fluiten.”(gco, bfa, kvu)

EUPEN. Zes goals op een rij voor Leye (maar recordman Van Himst is nog ver weg)

Bijna 35 jaar, maar doeltreffender dan ooit: Mbaye Leye scoorde ­zaterdag vanop de stip zijn zesde van het seizoen en lag met een perfecte voorzet voor Ocansey ook aan de basis van de late gelijkmaker van Eupen. Voor de Senegalese ancien was het al de zesde wedstrijd op rij (vijf in de competitie en één in de beker) dat hij scoorde. In zeven van zijn acht matchen bij Eupen trof hij al raak, alleen op Lokeren (3-0) scoorde Leye niet.

Straf, maar voor een plaats in de recordboeken heeft Leye nog wat werk. De langste onafgebroken reeks wedstrijden met minstens één goal staat nog steeds op naam van Paul Van Himst: 13 in het seizoen 1963-1964. Meer recent scoorde Jelle Vossen in 2010 in negen opeenvolgende competitiewedstrijden. Met 112 competitiegoals nadert Leye wel steeds dichter op Vossen (116) in het topschuttersklassement van spelers die nog actief zijn in de Belgische competitie.(thst)

MOESKROEN. Opmerkelijk: Rednic laat zijn topschutter thuis

Moeskroen miste topschutter Bolingi, die al zes keer scoorde. “Hij keerde door visumproblemen pas vrijdag terug van een interland met Congo en miste zo de voorbereiding op de match. Ik sta op discipline, iedereen is gelijk voor de wet”, legde coach Rednic uit. Hij vond het punt voor zijn ploeg verdiend. “Op basis van onze strijdlust, al hadden we ook geluk. Genk miste tal van kansen.”(mg)

WAASLAND-BEVEREN. Clement zal stevig moeten puzzelen

Waasland-Beveren kwam gehavend uit de strijd in Gent. Na rechtsachter Laurent Jans (scheurtje aan de mediale band van de knie en vier tot zes ­weken out) zag coach Philippe Clement ook Valtteri Moren zaterdag al na zeven minuten uitvallen met een voetblessure. Tot overmaat van ramp kreeg ook Rudy Camacho kort voor het eindsignaal een rode kaart. Een serieuze streep door de rekening van de Waaslandse coach, die deze week serieus zal moeten puzzelen om zijn verdediging voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem te herschikken.

“Iedereen die ons al heeft zien spelen, weet dat we beginnen op te bouwen vanuit onze verdediging”, aldus Clement. “Het is afwachten hoe ernstig de blessure van Moren is, maar dit betekent toch dat de automatismen voor een deel wegvallen. Langs de andere kant ben ik wel enorm tevreden met het debuut van Schryvers. Hij heeft bevestigd wat ik van hem verwachtte en hij kan alleen maar groeien.”(bcd)