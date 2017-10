In loondienst of als zelfstandige? Kies maar wat je het beste ligt

Je hebt entrepreneurs en intrapreneurs, twee groepen van mensen met een ondernemende mindset. Talent, en dus niet alleen de contractvorm, is belangrijk voor het aantrekken van nieuwe collega's en het opstarten van nieuwe dochterbedrijven, zo vindt men bij ICT-groep Cronos. "We kijken, altijd in samenspraak, naar de competenties die iemand heeft en geven vervolgens ondersteuning om tot de meest ideale samenwerking te komen", zegt Ann Simons.

Jef de Wit is de bezieler van Cronos, één van de grootste bedrijvengroepen in België en zelfs daarbuiten. Hij zoekt getalenteerde mensen met sterke ondernemersideeën, en reikt hen vervolgens alles aan wat nodig is om uit te groeien tot een sterke, zelfstandige entiteit. Eén daarvan is Wingmen, het nieuwe bedrijfje van voormalig topjudoka Ann Simons. Haar business is Limburgs talent met een ondernemende spirit te begeleiden naar een succesvolle start-up binnen de Cronos-groep.

Talent, passie en markt

"Het vertrekt allemaal bij drie factoren", vertelt Ann Simons. "Je moet een goed idee hebben waar marktpotentieel voor is. Daarnaast moet je gepassioneerd zijn en de wil hebben om er helemaal voor te gaan. Tot slot is er talent nodig om een zaak op te bouwen. Als aan al die voorwaarden wordt voldaan, hebben we het ideale profiel om van start te gaan. Want wie passie en een markt heeft, maar geen talent, leeft in een droom. Wie talent en passie heeft, maar geen markt, is met een hobby bezig. En wie talent en een markt heeft, maar geen passie, doet eigenlijk maar 'gewoon' zijn job."

Falen mag

Eens de beoogde basiscompetenties samenkomen, gaat Ann Simons ermee aan de slag. "Iedereen heeft een beetje meer van het ene ingrediënt en een beetje minder van het andere. Elk persoon is uniek en dat waarderen wij enorm. Vanuit Cronos gaan we vervolgens waar nodig, strategische, tactische en persoonlijke ondersteuning bieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zich niet comfortabel voelt als peoplemanager van een team. Dan gaan we daar mee aan de slag. Tegelijk kan iedere nieuwkomer zijn eigen ding blijven doen. Zelf beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen. Falen is daarbij goed mogelijk. Wij laten toe dat iemand eens tegen de muur loopt. Maar van een blauw oog ga je niet dood. Cronos staat paraat om gewonde te verzorgen en terug op de rails te krijgen. Het is niet zo dat wie een keer mislukt, een kruis over zijn carrière kan maken. Het vangnet zal er in onze structuur altijd zijn."

Veiligheid

Wie met een bedrijf binnen Cronos wil starten, kan dat in loondienst doen of als zelfstandige ondernemer. "Dat maakt voor ons inderdaad niet echt uit. We bieden altijd mentale en financiële veiligheid aan. De ene hecht daar meer belang aan dan de andere. Dat geldt ook voor sommige ouders van onze talentvolle jongeren. Ze willen dat hun kinderen bij de start van hun carrière niet te veel risico's nemen. Dat kan perfect. Mensen in loondienst zijn 'intrapreneurs', die dezelfde vrijheid en verantwoordelijkheden krijgen als de 'entrepreneurs' die mede-eigenaar zijn en hun prestaties factureren. Voor ons is ondernemerschap geen doel op zich, wel een middel om een succesvolle onderneming te ontwikkelen. Wij willen dat faciliteren, maar de manier waarop is van ondergeschikt belang. Voor de jongeren zelf trouwens ook. We evolueren sowieso naar een generatie van professionals waarbij de work-life balance niet meer zal bestaan. Werk en privé zullen steeds meer door elkaar lopen, en dan is een zekere sturing en houvast niet onbelangrijk."

