Catalaanse premier vraagt uitstel voor onderhandelingen Catalaanse onafhankelijkheid

De Catalaanse minster-president Carles Puigdemont heeft in een brief aan de regering in Madrid niet duidelijk geantwoord op de vraag of Catalonië nu de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet.

De Spaanse premier Mariano Rajoy (Partido Popular) verwachtte vandaag een ondubbelzinnig antwoord uit Catalonië op de vraag of Carles Puigdemont vorige dinsdag nu wel of niet de onafhankelijkheid uitgeroepen.

Twee uur voor het verstrijken van de deadline antwoordde Puigdemont in een brief. Daarin geeft Puigdemont geen duidelijk antwoord op de vraag, maar vraagt hij wel twee maanden uitsel voor de onderhandelingen over de onafhankelijkheid van Catalonië.