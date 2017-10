Ben jij al het slachtoffer geworden van de nieuwe datingtrend 'tindstagramming'?

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het is niet onwaarschijnlijk dat jij in je zoektocht naar de liefde al het slachtoffer bent geworden van 'tindstagramming'. Het is een trend die is opgedoken sinds je je Instagramaccount kunt koppelen aan je Tinderprofiel. Misnoegden die geen match met je hebben op Tinder beginnen je vervolgens privéberichtjes te sturen via Instagram.

Geen match op Tinder? De meeste mensen houden dan de eer aan zichzelf en swipen lustig verder, maar enkelingen hebben het moeilijker met de afwijzing en nemen hun grieven mee in privéberichtjes via Instagram. Dat kan sinds Tinder het mogelijk maakte om je Instagramprofiel aan dat van de datingapp te koppelen. Op die manier kun je via Instagram op zoek gaan naar iemand en die ook rechtstreeks contacteren.

Alleen - en nu komt de reden waarom het niet de meest positieve datingtrend is - zijn die privéberichtjes die je dan krijgt vaak niet meteen de meest leuke. Sommige slagen er zelfs in om je ronduit te beginnen uitschelden en dat enkel en alleen omdat jij niet naar rechts hebt geswiped bij hun profiel of hen toch maar hebt verwijderd nadat een conversatie via de app je niet was bevallen.

Enkele getuigenissen daarvan deden ook al de ronde op Twitter.

so this friend of mine unmatched a guy on tinder and this is his response to her on instagram (and this is only half!) pic.twitter.com/D4BrKtTFTd — Saber's Wife (@hidad_soup) 21 september 2017

i connected my instagram to my tinder account n apparently guys in chicago think that means "slide in my DMs if we don't match" — the last webmaster (@ThatAndPotatoes) 13 september 2017