Belgische rugzaktoerist (22) krijgt lift aangeboden in Nieuw-Zeeland, maar dat loopt slecht af

Matamata diende in de ‘Lord of the Rings’-trilogie als filmset voor Hobbitstee, de thuishaven van de Hobbits Frodo en Bilbo Balings. Foto: shutterstock

Een Belgische rugzaktoerist van 22 is afgelopen zondag het slachtoffer geworden van een overval in Nieuw-Zeeland. De jonge Belg kreeg eerst nog een lift aangeboden in Matamata, maar na vijf minuten stopte de chauffeur en haalde een van de inzittenden een mes boven. De Belg werd gedwongen honderden Nieuw-Zeelandse dollars af te geven. Desondanks is hij toch van plan zijn tocht door het land voort te zetten.

Een droomreis van zeven of acht maanden. Dat moest de trip naar Nieuw-Zeeland worden voor een 22-jarige Belgische rugzaktoerist. Alles verliep ook naar wens, tot zondag. Na zes weken in het land was de jongeman aan het liften in de buurt van Matamata, een toeristische trekpleister waar delen van ‘The Lord of the Rings’-filmtrilogie werden opgenomen.

De Belg stond rond 17 uur (plaatselijke tijd) met de duim omhoog langs State Highway 27 toen er plots een rode Nissan Primera stopte en de toerist een lift aanbood. Na amper vijf minuten rijden zette de chauffeur zich echter aan kant en haalde een van de twee andere inzittenden een mes boven. “De Belg werd gedwongen om al zijn geld, enkele honderden Nieuw-Zeelandse dollars, af te geven en werd vervolgens de wagen uitgezet”, zegt politiewoordvoerder Chris Smith.

De politie is op dit moment nog op zoek naar de daders, die na de overval opnieuw richting Matamata gereden zouden zijn. Er werd een opsporingsbericht verstuurd voor de rode Nissan, een ouder model.

Tocht voortgezet

De Belg raakte niet gewond tijdens de overval, maar was wel van slag. “Hij is geschrokken, maar ongedeerd. Hij zei ook al dat dit ene voorval zijn verdere plannen niet in de war zouden brengen. Hij zet zijn tocht gewoon voort”, aldus Smith. Na een overnachting in Matamata trok de Belg maandag met zijn rugzak richting de Bay of Plenty.

“Het is teleurstellend dat dit kan gebeuren met iemand die naar hier komt om te ontdekken wat Nieuw-Zeeland allemaal te bieden heeft”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Hoe de rest van de trip ook nog gaat, dit zal altijd een deel van zijn herinneringen aan ons land blijven.”