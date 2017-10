Officieel: Rode Duivels zijn reekshoofd bij WK-loting door vijfde plaats op nieuwe FIFA-ranking

Brussel - De wereldvoetbalbond FIFA heeft maandag officieel de nieuwe FIFA-ranking bekendgemaakt. De Rode Duivels behouden hun vijfde plaats en zijn dus officieel reekshoofd bij de WK-loting op 1 december in Moskou. België zit in pot 1, Spanje is zo een mogelijke tegenstander op het WK in Rusland.

Vooraleer de definitieve WK-loting zal plaatsvinden op 1 december, moeten er zich nog negen landen weten te plaatsen voor het WK. De loting voor de Europese barragematchen vindt dinsdag plaats. Door hun vijfde plaats zijn de Rode Duivels echter al zeker van een plaats in pot 1. Zo ontloopt België toppers als Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen en Frankrijk in de loting.

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 14 september, kwamen de troepen van Roberto Martinez twee keer in actie. Zowel in Bosnië-Herzegovina (3-4) als thuis tegen Cyprus (4-0) pakte België de volle buit en sloot zijn WK-kwalificatiegroep daarmee af met een knappe 28 op 30. De volgende keer dat Hazard en co in actie komen, is op 10 november. Dan wacht in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een oefenduel tegen Mexico. Vier dagen later volgt een tweede vriendschappelijke wedstrijd, in het Brugse Jan Breydelstadion tegen Japan. Mexico en Japan zijn net als België geplaatst voor het WK.

Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plaats met 1.631 punten voor Brazilië (1.619), Portugal (1.446) en Argentinië (1.445). België is vijfde met 1.333 punten en wordt gevolgd door Polen (1.323) en Frankrijk (1.226). Spanje klimt drie plaatsen naar nummer 8 (1.218) maar gaat dus niet pot 1 in bij de loting. Chili blijft negende voor Peru (tiende, +2).

Op basis van deze nieuwe FIFA-ranking is nu ook duidelijk welke vier landen morgen/dinsdag reekshoofd zijn bij de loting voor de Europese barrages. Dat zijn Zwitserland (11e), Italië (15e), Kroatië (18e) en Denemarken (19e). Op 9 en 14 november strijden deze vier landen in een dubbel duel om een WK-ticket met Noord-Ierland (23e), Zweden (25e), Tsjechië (46e) en Griekenland (47e).