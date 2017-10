Romelu Lukaku bijt van zich af nadat Engelse pers hem ‘a flat track bully’ noemt

Romelu Lukaku kon zaterdag niet overtuigen in de topper tegen Liverpool. De spits van Manchester United schoot slechts één keer tussen de palen — meteen ook de enige kans van ManUtd in de hele wedstrijd — en moest het nadien in de Britse pers ontgelden. De spits bijt vandaag van zich af: “Telkens als ik een kans mis, gaat het daarover. Terwijl veel spitsen in de Premier League veel grotere kansen de nek omwringen.”

“Is Romelu Lukaku a flat track bully?” kopte onder meer The Telegraph dit weekend.. “Elite spitsen scoren belangrijke goals in belangrijke wedstrijden. Ze scoren de winning goal of redden een punt met een klinische finish. Als de spotlights het hardste branden, grijpen ze hun kans en leveren ze een vijfsterrenresultaat af. Dat deed Romelu Lukaku niet”, zo klonk het onder meer in The Telegraph.

“Veel spitsen in de Premier League wringen grotere kansen de nek om. En op het einde van het seizoen hebben ze dan twee goals gescoord”, reageert Lukaku maandag op de kritiek in de Engelse pers. “Maar als ik iets doe, is het altijd hetzelfde liedje: ‘Rom dit, Rom dat’. Ik weet niet waarom. De mensen eisen blijkbaar hogere standaarden. De mensen zullen altijd iets te vertellen hebben, maar ik denk dat mijn cijfers in de Premier League toch redelijk goed zijn. Met de ploeg zitten we in de goede flow. We proberen altijd te winnen en proberen altijd attractief voetbal te spelen.”