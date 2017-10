Terminaal zieke mama (29) moet afscheid nemen van zoontje met syndroom van Down

Ziek en verzwakt houdt de 29-jarige Sammi Fox haar zoontje Bobby (5) in haar armen. Ze moet afscheid nemen van haar jongste kind met het syndroom van Down, die vrolijk op haar bed zit en niet begrijpt wat er te gebeuren staat. Een hartverscheurende video toont hoe zij op een serene manier voor een laatste keer haar jongen bij zich kan hebben.

Op de tonen van ‘Take Me Home’ van Jess Glynne snikt Sammi zachtjes, terwijl ze nog even naar haar zoontje kijkt, die geniet van zijn favoriete nummer. Haar familie en vrienden kunnen het amper vatten. Dit is het laatste moment dat Sammi haar kind zal zien.

Acht maanden geleden leek de 29-jarige nog kerngezond, totdat haar buikpijn ernstiger bleek dan gedacht. Darmkanker, zo zeiden de dokters, die alles deden om de jonge mama te helpen met strijden tegen de verschrikkelijke ziekte. Maar het mocht niet baten. Vorige maandag bleek dat Sammi’s lichaam op was. Haar gezondheid was razendsnel achteruitgegaan. Ze zou nog maar enkele weken of dagen te leven hebben.

Bezoek van een eenhoorn

Stilletjesaan riep ze iedereen bij zich, maar haar oudste zoon Kai (13) en haar kleinste kind Bobby (5) wilde ze zo weinig mogelijk belasten. “Ook al voelde ze zich steeds zwakker, ze bleef altijd haar gevoel voor humor bewaren”, vertelt Kelle (31), Sammi’s zus. Het verhaal van haar inspirerende zus deed al snel de ronde in de buurt van North Shields, vanwaar ze afkomstig is. “Zodra iemand voorstelde of ze een bezoek wou krijgen van een eenhoorn zei ze zonder twijfel jaar.”

De organisatie van Mini Pony Hire stuurde meteen een pony hoorn naar haar toe in het Marie Curie Hospice in Newcastle. Ze toverden hem om tot eenhoorn en lieten Sammi een videogesprek voeren met zoontje Bobby en zijn nichtje Brooke. “Het was geweldig, we lachten zelfs toen Smurf op haar niesde. Ze hield meteen van het dier. Het was prachtig. We hopen dat het dit beeld is van zijn mama dat Bobby nooit meer vergeet.”

Afscheidsbrief gaat door merg en been

Een prachtige herinnering. Maar nu moet Sammi dan ook echt afscheid nemen. Van haar jongste zoontje deed ze dat met zijn favoriete liedje en een dikke knuffel. Beelden die viraal gaan op sociale media en iedereen heel erg doen meeleven met de jonge mama. Op een crowdfundingspagina is al meer dan 10.000 euro verzameld om haar een mooi afscheid te kunnen geven.

Nu schrijft Sammi ook haar laatste bericht op Facebook naar haar vrienden en familie. “Zoals de meesten van jullie al wel weten, voel ik me al een lange tijd niet goed. Mijn diagnose is duidelijk. Darmkanker die uitgezaaid is tot in mijn eierstokken. Vanaf vandaag heb ik nog maar enkele dagen gekregen van de dokters, misschien een week, om door te brengen met mijn fantastische vrienden en familie”, schrijft ze op haar Facebookpagina.

“Ik ga ze allemaal missen, stuk voor stuk, elke prachtige persoonlijkheid die ik heb mogen ontmoeten in mijn leven. Er zijn heel wat geweldige mensen in mijn leven en ik hou echt van jullie! Ik heb twee prachtige zoontjes, die ik nu niet meer ga kunnen zien opgroeien. Ik wil mijn leven met hen delen, maar dat kan niet meer. Ik wil gewoon laten weten hoeveel jullie voor mij betekenen. Ik hou zo enorm veel van jullie.”