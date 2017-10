Roep om doellijntechnologie in Proximus League, bekijk ook hoe Beerschot-Wilrijk punten liet liggen

Elke maandag brengt Sportwereld.be in samenwerking met Proximus11 het beste uit de Proximus League. OHL won dit weekend op bezoek bij Tubeke, maar de thuisploeg voelde zich na afloop tekortgedaan. Een bal van Schuster leek in de slotfase over de lijn te gaan, maar Tubeke kreeg geen doelpunt. OHL gaat door de 1-2 zege aan de leiding, want Beerschot-Wilrijk kon niet winnen bij Westerlo. Bekijk hier alle matchverslagen!

Hier vindt u alle uitslagen en de stand in de Proximus League terug!

Tubeke - OHL: 1-2 (video boven)

OHL is aan een serieuze opmars bezig in de Proximus League. Sinds de aanstelling van nieuwe coach Nigel Pearson wonnen de Leuvenaars vier matchen op rij, vrijdag ging ook Tubeke voor de bijl. Het werd 1-2 in het Stade Leburton, maar de thuisploeg had na afloop reden tot klagen. Een bal van Schuster leek in het slot over de lijn te gaan, maar werd niet goedgekeurd. Zo blijft Tubeke laatste in de stand met slechts zes punten.

Westerlo - Beerschot-Wilrijk: 0-0

Beerschot-Wilrijk geraakte op het veld van Westerlo niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Hierdoor moet de Antwerpse fusieclub de leidersplaats delen met OH Leuven dat vrijdag al won in Tubeke. Door dit gelijkspel zien de Antwerpenaren hun voorsprong op OHL in twee speeldagen volledig verdwijnen. Beide teams tellen nu 22 punten uit elf wedstrijden en hebben evenveel gewonnen wedstrijden. De Leuvenaren beschikken wel over een beter doelsaldo. Volgende week staat op het Kiel de absolute topper op het programma tussen Beerschot-Wilrijk en OH Leuven.

Cercle - Roeselare: 1-1

Cercle Brugge kon niet winnen tegen de buren van Roeselare, in Brugge werd het 1-1. Door dit gelijkspel boekt Cercle Brugge slechts 4 op 9, waardoor OHL twee punten kon uitlopen en naast Beerschot-Wilrijk aan de leiding kwam. Roeselare kwam zaterdag iets voorbij het halfuur op voorsprong via Cornet die lullig balverlies in de Cercle-verdediging genadeloos afstrafte. De thuisploeg ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en kreeg loon naar werk toen Mercier een licht toegekende strafschop in tweede tijden wist om te zetten.