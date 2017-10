Kim Kardashian lijdt aan opvallende fobie

Kim Kardashian gaf in de laatste aflevering van 'Keeping Up With The Kardashians' toe dat ze tegenwoordig minder zin heeft om het huis uit te komen. Niet dat ze aan pleinvrees lijdt, maar ze voelt zich steeds minder goed in haar vel door de constante kritiek op haar lichaam en ze probeert de paparazzi dan ook te vermijden.

Tijdens haar vakantie in Mexico werd Kim Kardashian gespot in bikini én met cellulitis. Op de foto's daarvan kwam heel wat commentaar, maar daar leek de realityster zich maar weinig van aan te trekken. Nu blijkt echter dat die haatberichten haar toch meer hebben geraakt dan ze toen wou toegeven.

Het zou zelfs zo erg zijn dat ze voor het MET Gala in de auto een paniekaanval kreeg. Ze maakte zich zodanig zorgen over haar lichaam en outfit dat ze in zweten uitbarstte. "Ik dacht echt dat ik het in mijn broek ging doen", herinnert ze zich. "Ik voelde me ook heel misselijk en wist niet meer waar ik het had."

In de uitzending geeft ze ook aan dat ze denkt dat ze aan lichaamsdysmorfie lijdt, dat is een aandoening waarbij je een beeld hebt van je lichaam dat niet strookt met de realiteit. Om alle kritiek uit de weg te gaan, verkiest ze tegenwoordig om vaker thuis te blijven, weg van de op de loer liggende paparazzi. "Ik ben zo vaak thuis omdat ik al tilt sla als iemand tegenwoordig naar mij kijkt. Het is echt een fobie en zowat alles maakt me angstig."