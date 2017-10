Ed Sheeran raakt gewond tijdens fietsongeluk en vreest voor nakende optredens

De Britse singer-songwriter Ed Sheeran heeft een ongeluk gehad met zijn fiets in. Dat meldt de wereldster op zijn Instagrampagina. De muzikant was aan het rondrijden in Londen, toen hij door een auto geraakt werd.

“Ik heb een klein fietsongelukje gehad en wacht momenteel op doktersadvies”, schrijft de 26-jarige zanger bij een foto op Instagram van zijn rechterarm in verband. Ook zijn andere arm hangt in een mitella, maar die lijkt voor de rest geen breuken te vertonen. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk.

Slecht nieuws natuurlijk, want die armen heeft de ‘Shape of You’-zanger broodnodig om zijn muziek te kunnen brengen, aangezien hij bekend staat om zijn gitaarspel. “Dit kan mogelijk een effect hebben op mijn nakende shows”, schrijft Sheeran. “Ik zal jullie op de hoogte houden op de verwikkelingen.”

De artiest heeft momenteel een tour op de planning staan door Europa. Op 1 juli 2018 zou Ed Sheeran normaal te zien zijn in het festivalpark in Werchter.