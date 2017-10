Engelse journalisten in koor: “Hoe noemen jullie die match in België? 'Hate Game'? Dat heb ik nog nooit gehoord”

Vorig weekend werd de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United gespeeld in de Premier League. Een historisch geladen derby door de rijke geschiedenis van beidee clubs, doorheen de jaren vond de term ‘The Hate Game’ dan ook zijn ingang in de Vlaamse pers… maar eigenlijk wordt dat over het Kanaal he-le-maal niet gebruikt. Wij belden met Engelse journalisten die sinds jaar en dag Manchester United en Liverpool volgden, die vielen één voor één uit de lucht: “Hoé noemen jullie die wedstrijd?”

Not that I know of. I'm not saying it hasn't happened but I can't remember anyone writing that. — Tony Barrett (@TonyBarrett) January 13, 2017

De kans is groot dat u al van de term ‘The Hate Game’ gehoord hebt. Dewordt dan ook telkens bovengehaald in de Vlaamse pers als Manchester United en Liverpool elkaar bekampen. Ook wij bezondigen ons aan het gebruik ervan… maar in de Engelse pers wordt die specifieke benaming nooit ofte nimmer gebruikt voor de topper tussen de twee grootheden de Premier League.

“Neen, die term heb ik nog nooit gebruikt of gezien”, klinkt het bij Simon Jones, journalist van de Daily Mail. Hij volgt Manchester United al sinds 1999. “Integendeel, ik denk niet dat de Britse pers zo’n term zou willen gebruiken. Als media hebben we een verantwoordelijkheid om zo’n opruiende taal niet te gebruiken. Er is natuurlijk wel sprake van een felle rivaliteit tussen de beide supporterskernen. Voor een wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United is er altijd een grote politiemacht aanwezig, want ook die wedstrijd wordt natuurlijk door families met kinderen bijgewoond.”

“I Hate Scousers”

Ook bij de Daily Mirror valt men uit de lucht als we de term ‘Hate Game’ opperen. “Je kan het wel gebruiken als je echt wil, maar hier hebben wij die term nog nooit aan die wedstrijd gelinkt”, aldus David McDonnell. Hij volgt Manchester United al sinds 2001 voor The Mirror. “De wedstrijd was, vooral vroeger dan, wel altijd bitter. Maar nu beide ploegen niet echt meer strijden om de titel, is dat scherpe kantje eraf. Ik herinner me wel dat Roy Keane het haatte als er handjes moesten geschud worden met Liverpool-spelers. En Gary Neville heeft ooit wel ‘I hate Scousers’ gezegd… maar de letterlijke term Hate Game? Neen, die ken ik niet. Toch zeker niet in de media.”

Gary Neville: "I can’t stand Liverpool, I can’t stand Liverpool people, I can’t stand anything to do with them." pic.twitter.com/ADVQI2V3hb — Red Manc Clothing (@RedMancClothing) October 14, 2017

Hetzelfde verhaal bij de lokale krant in Liverpool, de Liverpool Echo. “Hoé noemen jullie die wedstrijd? Neen, The Hate Game ken ik niet. Er is natuurlijk wel een afkeer bij beide supporterskernen tegenover elkaar. Maar onze krant heeft nog nooit de term Hate Game gebruikt, neen”, vertelt Neil Jones ons, sinds 2010 Liverpool-watcher voor de Liverpool Echo. “De spelers op het veld zijn natuurlijk ook vaak internationale spelers, die geen echte band meer hebben met de geschiedenis. Ik zie een Romelu Lukaku bijvoorbeeld geen polemiek starten vanwege de geschiedenis van de club Manchester United.”

Biggest Game in English football

“Ook Sky Sports gebruikt de term niet, en zij hebben er natuurlijk alle baat bij om zo’n wedstrijden te hypen. Zij gebruiken meestal Red Sunday, of The Biggest Game in English Football”, weet Daily Mirror-journalist en Manchester United-fan Adrian Kajumba ons te vertellen. “Hoe de Belgen de wedstrijd vanaf nu wel moeten benoemen? Daar overval je me mee, geen idee eigenlijk. The Northwest Derby, of de M62 Derby (de snelweg tussen beide steden) zijn de enige waar ik nu opkom. Hou het maar gewoon op The Biggest Game In English Football!”

Blijft natuurlijk de vraag waarom de term Hate Game gemeengoed geworden is in België. Opzoekingswerk leert ons dat de term waarschijnlijk voor het eerst opdook in 2006 in de Vlaamse pers. Toen had Manchester United-manager Sir Alex Ferguson het publiek opgeroepen om zich te gedragen in Old Trafford. ‘The Hate Game’ was geboren, en zou vanaf dan telkens terugkeren… maar dan wel enkel in België.