7.000 illegale voederdieren op weg naar ons land onderschept in Duitsland: “Grootste illegale dierentransport ooit”

Een enorme lading illegale voederdieren is in Duitsland, op weg naar ons land, onderschept. Een Tsjechische vrachtwagenchauffeur werd in het Duitse Opper-Palts betrapt met ruim 7.000 kleine knaag dieren - muizen, ratten, cavia’s en konijnen - en enkele exotischere dieren - kameleons en axolotls. De dieren waren afkomstig uit Tsjechië en zaten in erbarmelijk omstandigheden in een bestelwagen bij elkaar gepropt, zonder water of eten. Volgens de Duitse dierenbescherming is dit het grootst illegale dierentransport ooit.

De dieren zaten allemaal in veel te kleine hokken en in erbarmelijke omstandigheden. Naast sprinkhanen en kakkerlakken (bedoeld als levens voer) vond de politie ratten, muizen, cavia’s en kleine konijntjes, vermoedelijk ook bedoeld als voederdieren. Ook vond de politie nog 45 axolotls in een piepschuimen doos en een aantal kameleons. Veel van de dieren waren al overleden of ernstig verzwakt. De Tsjechische chauffeur moest een boete van 500 euro betalen, maar mocht daarna zijn toch verderzetten.

“Wij hebben twee weken geleden nog dit probleem aangekaart bij de Europese commissaris”, vertelt Jeroen Tiebout, woordvoerder van minister voor dierenwelzijn Weyts. “Wij ijveren momenteel, samen met Gaia, voor Europese richtlijnen betreffende het transport van dieren uit te stippelen”, klinkt het nog;

“Er is vanuit Tsjechië een grote trafiek aan dieren, veelal zijn dat pups”, vertelt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia. “Maar net als die pups toont deze vangst dat ze het daar minder nauw nemen met dierenwelzijn. Het is ook maar de vraag of levend voer voor reptielen nodig is. Het is perfect mogelijk om een slang of andere vleesetende reptielen op een ‘dood’ dieet te zetten.”