Pro League wil zomermercato wel inkorten, maar wacht op andere competities

Jordy Clasie kwam pas op 30 augustus naar Brugge, toen de competitie al even bezig was

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft maandag een aparte vergadering gehouden over de inkorting van de zomermercato, maar nam zoals verwacht nog geen definitieve beslissing. “De Pro League zal aandachtig de besluiten op Europees niveau opvolgen”, klinkt het in een persbericht.

Het debat rond het afsluiten van de transfermarkt voor de start van het seizoen, in navolging van de Engelse Premier League, was tijdens de bestuursvergadering van 18 september al geopend maar toen werd beslist om een aparte vergadering aan het thema te wijden. De Belgische profclubs zijn het idee genegen, maar vrezen voor het scenario waarin spelers na het sluiten van de Belgische transfermarkt andere oorden opzoeken. Daardoor zouden er geen vervangers meer aangetrokken kunnen worden.

Om die reden wacht de Pro League af welk standpunt de buurlanden zullen innemen. “Het management van de Pro League zal bij de bevoegde instanties ijveren om de duurtijd van de zomertransferperiode in te korten. Dat kan echter alleen als dat collectief en uniform gedaan wordt. Het mag niet enkel een beslissing zijn van een minderheid van kampioenschappen”, klinkt het. De Raad van Bestuur wil het voetbalseizoen afsluiten op 15 juni. “Dat zou overeenkomen met de opening van de zomermercato”, verklaart de Pro League.

Omtrent het uitlenen van spelers is de Raad van Bestuur geen voorstander van “een algemeen verbod van ‘terbeschikkingstellingen’ of een beperking ervan tot een bepaalde leeftijd”. De Raad van Bestuur raadt aan de inzetbaarheid van een gehuurde speler tegen zijn moederclub te laten afhangen van welke club de bezoldiging draagt. “Er werd in dat kader aanbevolen om een wijziging van het bondsreglement te ondersteunen”, klinkt het nog.

Op 14 december zal de Algemene Vergadering van de Pro League beide dossiers behandelen. Wellicht wordt er dan een definitieve beslissing genomen.