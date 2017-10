Deze oma is stoerder dan jij en ik, en niet alleen voor haar plezier

Ze is 85 jaar oud, maar haken of pottenbakken is niet aan haar besteed. Trish Wagstaff is al gaan skydiven en rapellen en haalde zodoende al meer dan 170.000 euro op voor het goede doel. “Veel van mijn vrienden denken dat ik volslagen krankjorum ben.”

“Ik begon ermee in het jaar nadat mijn echtgenoot overleed, maar als hij geleefd had zou hij me gezegd hebben het niet te doen”, vertelt de kranige Britse. “Toen ik met haaien ging zwemmen, kwam mijn zoon mee. Ik denk dat hij meer zenuwen had dan ik! Het is niet gevaarlijk dan de straat oversteken als er een auto aankomt.”

Tijdens het zwemmen met de haaien. Foto: ISOPIX

Dat was de eerste keer dat Trish de durfal uithing. Sindsdien is ze er niet meer mee gestopt. Ze heeft de langste death ride van Europa bedwongen en ging al paragliden. Daarnaast deed ze ook een rappel van 100 meter langs de Spinnaker Tower in Portsmouth. Ze probeert elk jaar een nieuwe uitdaging te zoeken die ze aangaat voor het goede doel. Het leverde de verschillende goede doelen die ze doorheen de jaren steunde al meer dan 170.000 euro op.

Als vrouw van een soldaat die met haar kinderen in oorlogsgebied gewoond heeft, is Trish altijd al vertrouwd geweest met risicovolle omstandigheden. “Als vrouw van een soldaat in gevaarlijke plaatsen, weet je wanneer gevaar echt is. Als je een geweer tegen je hoofd gedrukt had, wist je dat de kogels echt waren.”

Vlak voor ze de langste death ride afdaalde. Foto: ISOPIX

Tijdens een ‘gekatapulteerde paraglide’ Foto: ISOPIX

“Tijdens de oorlog tussen de Grieken en de Turken op Cyprus, vuurden ze over de speelplaats van de lagere school van onze kinderen. Het was heel angstwekkend. Alles was totaal buiten onze controle. De levens van onze kinderen waren in gevaar.”

Nu ze de oorlog vaarwel gezegd heeft en het gevaar in andere dingen opzoekt, raadt ze andere ouderen alleen maar aan om ook wat meer actie in hun leven te brengen. “Te veel zeventigers hebben met al gezegd: ‘Ik kan dat niet, ik ben veel te oud’. Ik zou gepensioneerden aanraden te stoppen met dat te zeggen, op te staan en iets te doen.”

Foto: ISOPIX