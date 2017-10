FAVV blokkeert leghennenbedrijf, eieren uit de handel genomen

Brussel - Bij een controle in een nieuw gestart bio-leghennenbedrijf is gebleken dat de pcb-norm overschreden is. “De resultaten wijzen op een mogelijk risico voor de gezondheid van de consument”, aldus het Voedselagentschap (FAVV) maandag in een mededeling.

Het betrokken lot eieren heeft de code 0BE3133 werd in verschillende detailhandels in België verdeeld. Consumenten die eieren van dit lot hebben, wordt gevraagd om ze niet te verbruiken en ze terug te brengen naar de winkel.

Zodra de besmetting in het legkippenbedrijf was vastgesteld, heeft het FAVV de eieren geblokkeerd en is er een onderzoek gestart in het bedrijf om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Op dit moment zijn de eieren van dit bedrijf niet alleen in het bedrijf zelf, maar ook bij de afnemers geblokkeerd. Ook de winkels zijn ingelicht.

De meest waarschijnlijke piste om de besmetting te verklaren, is de grond waarop de kippen vrij konden rondlopen, aldus nog het FAVV.