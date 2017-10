Drie agenten van zelfde zone aangereden in één avond

Harelbeke / Deerlijk - Zondagavond zijn op twee verschillende plaatsen in de politiezone Gavers drie agenten aangereden. Een van hen is weken arbeidsongeschikt.

De eerste feiten deden zich voor tussen 18 en 19 uur op het einde van de Waregemstraat in Deerlijk. Bezoekers van de Molenhoekfeesten en passanten werden er aan een verkeers- en alcoholcontrole onderworpen. Dat verliep goed tot een dronken bestuurder op de controle inreed. Hij knalde op een motard van de interventiedienst van de zone Gavers. De dertiger werd weggekatapulteerd en belandde op een collega.

“De motard houdt er een sleutelbeenbreuk aan over aan en zal weken arbeidsongeschikt zijn. Zijn collega van de interventiedienst op wie hij terecht kwam, houdt enkele builen over aan het incident. Hij is eveneens een paar dagen buiten dienst”, zegt Kris Crepel, woordvoerder van politiezone Gavers.

Geweld

Iets later diezelfde zondagavond werd de politie opgeroepen voor intrafamiliaal geweld in de Nieuwstraat. Een man was er naar de woning van zijn ex getrokken om de vrouw te bedreigen. De politie kwam tussenbeide en probeerde de man tegen te houden, maar die vluchtte weg op zijn brommer. Daarbij reed hij een hoofdinspecteur aan. De veertiger werd afgevoerd en zal ook enkele dagen arbeidsongeschikt zijn. De dader werd gevat en zijn aanhouding werd door de onderzoeksrechter bevestigd. “De man die de feiten pleegde in de Waregemstraat werd niet aangehouden omdat het daar louter om een verkeersongeval ging”, verduidelijkt Crepel. Beide zaken worden onderzocht door de politiezones Mira en Vlas. De politiezone Gavers mag de kwesties niet onderzoeken omdat er collega's bij betrokken zijn.