Svilar wordt jongste doelman ooit in de Champions League (maar is niet meer welkom bij nationale ploeg)

Mile Svilar (18 jaar en 57 dagen) staat op het punt de jongste doelman ooit te worden in de Champions League. De gewezen Anderlecht-doelman speelt morgen hoogstwaarschijnlijk met Benfica tegen Manchester United. Hij is jonger dan Iker Casillas (toen 18 jaar en 117 dagen) in 1999.

Mile Svilar, Servische vader en Belgische moeder, zit in een rollercoaster. Afgelopen zomer was er een hevige transfersoap die leidde tot een harde scheiding met Anderlecht, waar hij vanaf zijn tiende speelde. Gewezen Anderlecht-trainer René Weiler en het bestuur vonden hem niet rijp voor de A-ploeg, zijn entourage vond van wel en dat draaide op kletterende ruzie uit.

Afgelopen zaterdag debuteerde de 18-jarige knaap in de bekermatch van Benfica tegen Olhanense en de Portugese media melden dat hij morgen zijn Champions League-debuut maakt. Eerste doelman Julio Cesar (38) is immers hoogst twijfelachtig met een rugblessure.

“Ik denk wel dat hij zal spelen”, aldus vader Ratko Svilar (67), gewezen doelman van Antwerp FC. “Of hij dan zoveel verbeterd is? Hij is altijd goed geweest, ook bij Anderlecht . Maar kom, ik spreek niet over wat daar is gebeurd. Ik ben niet rancuneus, Anderlecht was ook een grote club. Maar dat is Benfica ook. En ik ben trots op hem.”

Opvallend: sinds Svilar de overstap naar Benfica maakte, werd hij niet meer opgeroepen voor de nationale U19 van België. Dat terwijl hij er sinds de U15 altijd bij was. “Wij hebben niets meer gehoord en dat vind ik vreemd”, aldus vader Ratko. “Zijn dat bepaalde invloeden? Ik weet het niet. Maar we hebben nog tijd en kunnen nog altijd van nationaal team veranderen. We zullen nog zien wie er eerst belt: Servië of België.”

Gert Verheyen, nationaal coach van de U19 schept duidelijkheid: “Begin september speelden we een tornooi in Finland. Omdat Mile Svilar bezig was met een transfer, wilde ik met hem even bespreken of hij beschikbaar was. Los van de problemen bij Anderlecht, gewoon om te weten of hij goesting had of zich daar te goed voor voelde. Ik heb geen zin iemand te selecteren die dan afhaakt zodat er een vervanger moet worden opgeroepen. Ik heb hem zonder overdrijven tien keer gebeld en twee keer iets achtergelaten op zijn antwoordapparaat. Nooit heeft hij gereageerd. Dan trek ik mijn conclusies. Laat het maar. Wie zich volwassen genoeg acht om te moeten spelen, moet ook volwassen genoeg zijn een trainer even te bellen. Wie dat negeert, wordt niet geselecteerd. Ik ga nog iets zeggen: als trainer van de nationale U19 sta ik altijd aan de kant van de Belgische eersteklassers.”

Niet à la carte

Verheyen trekt het debat nog verder open. “In het algemeen gezegd, geef ik meer kansen aan jongens die altijd beschikbaar zijn, ook voor de minder leuke opdrachten. Die jongens laat ik niet vallen voor spelers die misschien meer getalenteerd zijn, maar à la carte hun matchen kiezen. Ondertussen hebben we twee stages achter de rug en hebben we op zaken gewerkt. Wel: die jongens laat ik niet meer vallen. Ik heb dat ook aan Filip De Wilde gezegd (keeperstrainer bij de U21, nvdr.): Jullie mogen hem gerust oproepen maar ik doe het niet meer. Met Charly Musonda heb ik destijds hetzelfde gedaan. Ik wil die jongens hun carrière niet breken, hè. Nog zoiets, en dat zeg ik ook in algemene termen: spelers wiens vader altijd in de plaats belt en niet zelf de kloten heeft om zijn trainer te bellen, is niet geschikt om prof te worden.”

Mile Svilar werd geboren en getogen in Antwerpen, maar kan dus nog altijd voor Servië kiezen omdat pas na één EK- of WK-(kwalificatie)wedstrijd met de A-ploeg niet meer kan worden gewijzigd.