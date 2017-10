Kroaat fluit match van Zulte Waregem in Europa League

De Kroatische ref Ivan Bebek leidt donderdagavond het duel op de derde speeldag van de groepsfase van de Europa League tussen Zulte Waregem en Vitesse. Dat maakte de competitiemanager van de Belgische voetbalbond, Thibault De Gendt, maandag bekend.

De 40-jarige Bebek floot in het verleden al diverse wedstrijden van Belgische teams. Zo leidde hij in de Champions League partijen van Anderlecht thuis tegen Galatasaray (2-0 winst in het najaar van 2014) en Olympiakos (1-0 winst in het najaar van 2015) en op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg (1-0 nederlaag in het najaar van 2012).

In de Europa League floot hij ook al één partij van de Brusselaars, een 5-3 thuiszege tegen Lokomotiv Moskou in het najaar van 2011.

Het duel tussen Zulte Waregem en Vitesse start donderdag om 19u00. Noch Zulte Waregem, noch Vitesse kon na twee speeldagen al punten veroveren in de groepsfase van de Europa League.