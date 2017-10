Italiaan Zaccheroni is de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten

De 64-jarige Italiaan Alberto Zaccheroni is maandag benoemd tot nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat maakte de plaatselijke federatie maandag bekend.

Zaccheroni tekende een contract tot eind 2019. Hij volgt bij de Verenigde Arabische Emiraten de Argentijn Edgardo Bauza op. Bauza werd de opvolger van Bert van Marwijk als nieuwe bondscoach van Saoedi-Arabië.

Zaccheroni was als coach in Italië onder meer actief bij Milan (1998-2001), Lazio (2001-2002), Internazionale (2003-2004) en Juventus (2010). Met Milan veroverde hij in 1999 de Italiaanse titel. De Italiaan was tussen 2010 en 2014 ook al bondscoach van Japan. In 2011 won hij met Japan de Asia Cup.