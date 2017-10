Hayen zal voornamelijk bij ASV Geel herinnerd worden voor de stunt tegen Standard Luik in de Beker van België in 2016. Foto: Photo News

Ondanks zeges tegen Dessel en Lommel breekt Geel met trainer Nicky Hayen.

“Hij past niet meer in het nieuw sportief beleid”, stelt het bericht van Geel via de sociale media. “ASV Geel bedankt Nicky Hayen voor zijn bewezen diensten, waarbij zeker de bekerstunt tegen Standard de Liège van 2016 altijd zal worden herinnerd en wenst hem in zijn verdere sportieve carrière veel succes.”

T2 Patrick Van Houdt neemt de taken van Hayen over.