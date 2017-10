Jaren geleden volgde Rud een EHBO-cursus, zonder die zou één van zijn klanten het niet kunnen navertellen

Lennik - Een 86-jarige dame die zaterdag in eetcafé d' Akte in Lennik een pannenkoek kwam eten, stierf bijna de verstikkingsdood. Zaakvoerder Rud Janssens snelde echter te hulp en kon de vrouw redden door de Heimlich-greep toe te passen. “Mijn zoon en ik hebben ooit een EHBO-cursus gevolgd. Ik ga die wel nog eens opfrissen, want intussen is er veel veranderd met die AED-toestellen. Eigenlijk zou iedereen eens zo'n cursus moeten volgen”, vindt Rud.

Rud Janssens, die jarenlang de kroeg Klosken uitbaatte en begin 2015 eetcafé d' Akte in Lennik opende, heeft in zijn horecaleven al heel wat meegemaakt. Maar van wat er afgelopen zaterdag in zijn zaak gebeurde, is de man nog steeds aan het bekomen.

Vrouw verpleegster

Een 86-jarige vrouw dreigde er te stikken in een stukje pannenkoek. Gelukkig was Rud er op tijd bij om haar te redden.

“Omstreeks 17 uur verlieten de laatste klanten mijn terras, maar er zat nog een koppeltje senioren. Plots zag ik hoe de man op de rug van zijn vrouw wreef en vroeg wat er scheelde. Maar ik had meteen door dat er iets niet pluis was”, doet Rud het relaas.

“Een moment later werd duidelijk dat de vrouw geen lucht meer kreeg. Er was een stukje van haar pannenkoek in haar luchtpijp blijven steken. Ik probeerde haar te redden via de Heimlich-greep, maar dat lukte niet meteen omdat ze nog neerzat en haar bewustzijn verloor”

Ruds vrouw, die verpleegster is, snelde ook meteen te hulp. Samen legden ze de vrouw op haar zij en belden de ze hulpdiensten.

“Intussen probeerde ik de Heimlich-greep opnieuw en uiteindelijk kwam er een stukje pannenkoek tevoorschijn”, zegt Rud.

“Mijn vrouw heeft dan nog het nodige gedaan en zo kwam de onfortuinlijke vrouw uiteindelijk weer bij bewustzijn.”

Verkeerde straat

Even later kwam de MUG ter plaatse en werd de vrouw verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht.

Rud en zijn vrouw ontfermden zich over haar echtgenoot en belden familieleden op.

“Ik ben blij dat het allemaal goed afgelopen is, want de hulpdiensten hadden even goed te laat kunnen zijn. Blijkbaar werden de ambulanciers naar de Frans Van der Steenstraat gestuurd in plaats van de Gustaaf Van der Steenstraat, waar d' Akte gelegen is”, zegt Rud.

“Dat is zo'n typisch fenomeen dat blijkbaar nog steeds niet opgelost is”, aldus Rud. Hij is vooral blij dat hij het leven van de vrouw heeft kunnen redden.

“Destijds in het Klosken heb ik dat ook al twee keer moeten doen, maar toen ging het telkens om een stukje vlees dat vast zat”, zegt hij.

AED

“Mijn zoon en ik hebben ooit een EHBO-cursus gevolgd. Ik ga die wel nog eens opfrissen, want intussen is er veel veranderd met die AED-toestellen. Eigenlijk zou iedereen eens zo'n cursus moeten volgen. Wat mij betreft mag men daar een schoolvak van maken”, besluit Rud Janssens.