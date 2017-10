PSG komt naar Anderlecht: lijfwachten voor Neymar, politie-escorte en 200 journalisten

Paris Saint-Germain komt vandaag naar Brussel voor de Champions League-match tegen Anderlecht. ­Alleen al Neymar (220 miljoen) en Mbappé (180 miljoen) kosten 400 miljoen. Hoe ontvang je de zowat duurste ploeg ter wereld? PSG brengt een eigen securityteam mee en logeert in The Hotel, waar eerder ook Obama verbleef.

Wie vandaag al een glimp wil opvangen van Neymar zal alert moeten zijn. PSG traint eerst nog in Frankrijk en ­arriveert pas tussen 18 en 19 uur in België. De sterren reizen niet met de tgv zoals Anderlecht over twee weken, maar nemen een privéjet naar Zaventem. Daar komt de spelersbus hen op de tarmac ophalen. De bus zal dan door de Brusselse politie geëscorteerd worden, eventueel met een helikopter zoals bij Manchester United vorig jaar, maar dat is nog niet zeker. PSG vroeg namelijk om zo weinig mogelijk aandacht te trekken.

De Parijzenaars brengen ­sowieso een securityteam mee om hun supersterren te begeleiden. Zaterdag voor hun match in Dijon zagen we al hoe dat werkte. Toen de PSG-bus arriveerde, controleerden vier lijfwachten de omgeving. Toen mocht een aantal spelers uitstappen, onder wie Thomas Meunier. Daarna volgende een tweede check en pas na een tweede signaal volgden supersterren als Mbappé en Di Maria. Neymar zelf stapte als allerlaatste uit, vijf minuten na de rest.

200 journalisten

Het is ook nog niet zeker of Neymar en co. vanavond de grasmat even zullen verkennen. Coach Unai Emery en één speler moeten wel naar het Vanden Stockstadion voor de persconferentie, maar ­mogelijk trekt de rest van de ploeg meteen naar het hotel. PSG verblijft in The Hotel in het centrum van Brussel. Dat is met zijn 4,5 sterren niet het allerchicste hotel, maar is door zijn meer geïsoleerde ­ligging beter te beveiligen. In 2015 verbleef ook de Amerikaanse president Barack Obama er en recent was Melania Trump er te gast. Het hotel beschikt over een fitness en wellness, maar Neymar en co. zullen goed worden afgeschermd. Buiten staan in ­principe nadarhekken.

De mediabelangstelling voor deze match is overigens overweldigend. Er komen 136 journalisten en 48 fotografen. PSG brengt ook een mediateam van 13 man mee en er is nog een wachtlijst. PSG wekt echt belangstelling op overal ter wereld, want naast Belgische en Franse media proberen ook Braziliaanse, Portugese, Britse, Nederlandse, Chinese, Roemeense en zelfs Guineese journalisten erbij te zijn.