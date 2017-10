Ghelamco wil met Anderlecht toch weer praten over Eurostadion

Ghelamco wil opnieuw de onderhandelingen met Anderlecht aanknopen over de bouw van het Eurostadion. Die gesprekken waren al bijna een jaar opgeschort nadat Anderlecht te veel bezwaren had op het ontwerp van het stadion dat in Brussel moet worden gebouwd voor het EK 2020 en waar daarna ook Anderlecht zou kunnen in spelen. “Te weinig een voetbalstadion”, klonk het bij Anderlecht.

“We hebben enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd”, aldus Philip Neyt, bestuurder van projectontwikkelaar Ghelamco. “Twee stadionexperts die nog voor de Europese voetbalbond UEFA werkten, hebben ons daarbij geholpen. Zoals Anderlecht vroeg, zorgen we nu voor een maximale supportersbeleving met twee rijen loges die zich heel dicht bij het veld bevinden. Het stadion moet voor het EK 2020 nog 60.000 plaatsen tellen, maar we kunnen dat reduceren tot 50.000 omdat we het bovenste gedeelte niet in beton maar in metaal gaan bouwen. Dat deel kan worden weggenomen. We kunnen zelfs tot 40.000 zakken. We hebben ook ingespeeld op de vragen van de omwonenden.”

Anderlecht ontving officieel nog geen uitnodiging. De kans dat het meteen op de kar springt, is niet groot, maar beide partijen kunnen wel weer praten.