CLUBNIEUWS. Vanhaezebrouck geeft Vanderhaeghe gelijk, dikke winstpremies bij Standard

Hein Vanhaezebrouck zit zelf in volle voorbereiding op zijn eerste wedstrijd met Anderlecht in de Champions League maar volg ook nog steeds zijn ex-club AA Gent van nabij. En de kritiek van zijn opvolger Vanderhaeghe over zijn ex-spelers, moet hij beamen. Yannis Anastasiou is ondanks een slecht rapport zaterdag nog steeds de coach van KV Kortrijk, bij Standard liggen drie keer dubbele winstpremies klaar voor de spelers en Foket speelde negentig minuten mee bij de Gentse beloften. Uw clubnieuws van de dag.

“Vanderhaeghe heeft gelijk over zijn spelers”

Yves Vanderhaeghe, de opvolger van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent, klaagde dit weekend over de gebrekkige fysieke conditie van enkele van zijn spelers. “Hij heeft gelijk. Sommige spelers moeten nog stappen zetten. Ik was overigens blij met de zege van Gent. Ik heb meteen een berichtje gestuurd naar mijn vroegere assistenten, net zoals zij mij vrijdag een berichtje stuurden. Van het bestuur? Niets gekregen en niets gestuurd.”



Vanhaezebrouck is overigens onder de indruk van het parcours dat Club Brugge aflegt in de Jupiler Pro League. “Als je 27 op 30 haalt, is dat niet goed, maar fantastisch. Wij staan negen punten achter. Die worden gehalveerd, dat weet ik, maar in de twee wedstrijden die wij nog tegen hen moeten spelen vóór die halvering ligt de druk bij ons. Die mogen we al zeker niet verliezen, anders wordt de kloof heel groot. Club is sowieso de grote favoriet voor de titel.” (lvdw)



Anastasiou tegen AA Gent nog op de bank



Al kan de door het bestuur gevraagde 4 op 6 niet meer worden gehaald, toch is Yannis Anastasiou zaterdag nog steeds de coach van KV Kortrijk, verzekert CEO Matthias Leterme. “Ik heb een onderhoud gehad met de coach, maar we zien nog steeds geen reden voor ontslag. De vele blessures zijn daar één van de argumenten voor. Er is voor deze week verder geen overleg gepland met de Thaise eigenaars, dus zit de coach zaterdag nog op de bank. Maar het is duidelijk dat we zo snel mogelijk resultaten moeten halen.”



Kagelmacher lijkt fit te geraken voor de thuiswedstrijd tegen Gent. De Uruguayaan sukkelt met een spierscheur in de quadriceps, maar onder voorbehoud kan hij misschien zaterdag zijn eerste speelminuten sprokkelen sinds begin september. (gco, fbu)

Drie keer dubbele winstpremie voor Standard-spelers



Het was het Standard-bestuur menens om de negatieve reeks te doorbreken. Na de povere competitiestart – 9 op 27 – besliste het om drie wedstrijden lang de winstpremies te verdubbelen. De Rouches mikken nog steeds op Play-off 1 en daarvoor is een 9 op 9 in het drieluik tegen Kortrijk, Moeskroen en Antwerp aangewezen. Na de winst van zondag tegen Kortrijk passeerden de spelers dus al een eerste (en tweede) keer langs de kassa. Ricardo Sa Pinto zal het allemaal graag aanhoren. De Portugese trainer staat al even onder druk en de naam van de Fransman Sabri Lamouchi viel zelfs al op Sclessin. Een reeks overwinningen zou Sa Pinto weer steviger in het zadel helpen.



Nog dit: ook de niet ingevallen wisselspelers genieten mee van de winstpremies bij Standard. Er is namelijk een grote pot die gelijk verdeeld wordt over de achttien spelers die het wedstrijdblad halen.(bfa)



Foket speelt negentig minuten mee bij Gentse beloften

Gisterenavond traden Thomas Foket en Franko Andrijasevic aan met de Gentse beloften op bezoek bij Antwerp. Abou Koita bracht de Buffalo’s op voorsprong, maar in het slotkwartier kwam de thuisploeg op gelijke hoogte en zette ze de achterstand zelfs nog om in een overwinning. Bij Gent was Foket wel goed voor 90 minuten. Meteen de eerste keer sinds zijn hartoperatie. Maar liefst drie van de vijf genomineerden voor de Speler van de Maand zijn immers actief bij de beloften: Danté Walen, Abou Koita en Yassine Abdelali. Ook Danijel Milicevic en Louis Verstraete zijn genomineerd. (ssg)

De Sutter hervat training bij Lokeren

Tom De Sutter verscheen gisteren opnieuw op het oefenveld. De aanvaller moest afgelopen weekend nog noodgedwongen afhaken maar is intussen genezen. De beloften van Sporting Lokeren speelden gisteren tegen KRC Genk. Van de A-kern werden Ortwin De Wolf, Stefano Marzo, Arno Monsecour, Juan Pablo Torres, Julian Michel, Yusuf Lawal en Joran Triest geselecteeerd. (whb)

De Sart raakt fit voor Europa League

Goed nieuw vanuit de ziekenboeg van Zulte Waregem. Julien De Sart geraakt speelklaar voor de thuiswedstrijd van komende donderdag in de Europa League tegen Vitesse. De middenvelder miste door de hersenschudding die hij opliep tegen AA Gent intussen al de verplaatsing naar Lazio en zag zijn team ook een nul op zes boeken in de competitie tegen Lokeren en Antwerp. De Sart is van groot belang net voor de verdediging en zijn terugkeer is welgekomen voor Essevee. (jcs)

Yatabere heeft nog steeds last bij Antwerp

Yatabare blijft hinder ondervinden van de hamstring en volgt een individueel oefenprogramma en krijgt manuele behandeling. Arslanagic (adductoren) krijgt manuele behandeling en doet nog steeds individuele oefeningen. Ofosuhene volgt een loop- en oefenprogramma. N’Diaye (hamstring) bleef uit voorzorg binnen en kreeg behandeling. Ernstig is de blessure van de Malinees wellicht niet, dus zijn aantreden in Brugge komende zondag zou niet in gedrang komen. (stdr)

Moren onzeker, Camacho geschorst bij Waasland-Beveren

Valtteri Moren verliet zaterdag in de wedstrijd tegen Gent al vroeg het veld met een voetblessure. De Finse centrale verdediger onderging gisteren een echo, maar die bracht nog geen duidelijkheid aan het licht. In de loop van de week staat er nog een scan gepland. Moren blijft zo twijfelachtig voor de wedstrijd van dit weekend.

Collega-verdediger Rudy Camacho is er sowieso niet bij tegen Zulte Waregem. Het Bondsparket legt de Fransman één speeldag schorsing op voor zijn fout op de doorgebroken Mamadou Sylla. Waasland-Beveren besliste om niet in beroep te gaan tegen die uitspraak. (whb)