Moeizame ochtendspits: zes auto’s botsen op Brusselse binnenring, al meer dan uur aanschuiven

Grimbergen - Het is een moeizame ochtendspits op de Brusselse binnenring. Zes personenwagens raakten even na 6 uur ter hoogte van Grimbergen betrokken bij een ongeval. Het was rond 7 uur al meer dan een uur filerijden. Ook op de E40 en de E313 richting Antwerpen gaat het verkeer moeizaam.

Op de Brusselse binnenring R0 zijn twee rijstroken versperd na het ongeval. Drie bestuurders konden hun wagen aan de kant zetten, maar de drie andere voertuigen moesten worden getakeld. “Intussen is de weg vrijgemaakt, maar het verkeer moet rekening houden met ernstige vertragingen”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum rond kwart voor acht. Bij het ongeval raakte ook één persoon gewond.

Rond 7.15 uur was de verliestijd al opgelopen tot een uur. “Mensen die op de ring toekomen vanuit de richting Gent, moeten daar nog eens een uur bijtellen”, aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Bestuurders blijven best weg van de plaats van het ongeval en krijgen de raad een andere route te nemen.

Op binnenring in Grimbergen is maar 1 rijstrook vrij. Grote impact! Ruim 1u aanschuiven op #R0. Ook 50min filerijden vanaf Aalst op #E40. pic.twitter.com/nNuEfI5JrZ — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 17 oktober 2017

Ook op de E313 richting Antwerpen is het aanschuiven. Door een ongeval met twee bestelwagens en een personenwagen ter hoogte van Ranst is het ook daar al een uur filerijden. Het verkeer moest er tijdelijk over de busstrook, maar de weg is intussen vrijgemaakt.