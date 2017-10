Vervangt de ene Rode Duivel de andere? “Batshuayi stelt teleur, Chelsea denkt aan Benteke”

Michy Batshuayi krijgt volop zijn kans bij Chelsea door de blessure van concurrent Alavaro Morata. Maar de Rode Duivel maakt vooralsnog geen indruk. Aangezien er verder geen diepe spitsen rondlopen in de kern van Chelsea, wil Antonio Conte volgens The Telegraph in januarieen nieuwe back-up voor Morata halen. Christian Benteke zou in beeld zijn voor de vacante positie.

Door het vertrek van Diego Costa, die persona non grata werd bij The Blues, schoof Batshuayi op in de hiërarchie. Onze landgenoot moet enkel nog topaankoop Morata voor zich dulden in de pikorde. Chelsea probeerde nog wel Fernando Llorente te strikken, maar de Spanjaard verkoos een transfer naar Tottenham. The Telegraph stelt dat, als Llorente toch was gekomen, Batshuayi op uitleenbasis naar Newcastle zou vertrokken zijn.

Maar de Rode Duivel mocht dus blijven en is nu de eerste spits. Hij laat echter geen onuitwisbare indruk na en Conte is niet de grootste fan van Batsman. Daarom zou de Italiaan een nieuwe aanvaller willen strikken in de wintermercato. Drie spelers worden genoemd.

De opvallendste naam daarbij is die van Christian Benteke, ploegmaat van Batshuayi bij de nationale ploeg. Benteke kende nochtans een slechte seizoensstart. De spits van Crystal Palace scoorde nog niet en viel bovendien geblesseerd uit. Conte zou echter fan zijn van Big Ben en in hem de ideale back-up voor Morata zien. Verder zou Chelsea ook aan Jamie Vardy (Leicester City) en Richmond Boakye (Rode Ster Belgrado) denken. De verhuurde Tammy Abraham maakt een goede indruk bij Swansea, maar kan niet vroegtijdig worden teruggehaald.