Dus daarom zijn de meeste vliegtuigzitjes blauw

Als je vaak reist met het vliegtuig is het je vast al opgevallen: de stoeltjes zijn bijna altijd blauw, ongeacht de luchtvaartmaatschappij. Dat is geen toeval, zo schrijft The Sun.

Er wordt meestal voor de kleur gekozen omdat blauwtinten met een ontspannen en veilig gevoel worden geassocieerd. Dat komt handig uit, gezien de luchtvaartbranche vaak te maken krijgt met zenuwachtige passagiers en vertragingen. Experts van de Colour Psychology-website stellen dat blauw de aanmaak van melatonine - ook bekend als het slaaphormoon - ten goede komt en daarom kalmerend werkt. Om dezelfde reden worden in grote bedrijven en ziekenhuizen ook vaak voor blauwe stoelen gekozen.

Maar er is meer: een eerdere studie toonde aan dat mensen die een drankje krijgen in een blauw glas geloven dat het hun dorst meer lest. De reden? Ze associëren de kleur met de kou. Luchtvaartmaatschappijen geloven volgens The Sun dat reizigers het in een blauw zitje minder snel te warm zullen krijgen.

Opmerkelijk weetje: in de jaren 70 en 80 experimenteerden sommige luchtvaartmaatschappijen met rode zitjes, maar die werden snel weer verwijderd omdat ze agressieve gevoelens bij passagiers aanwakkerden.