Paniek bij reizigers wanneer plots vloeistof uit vliegtuig lekt voor opstijgen

Een vlucht vanuit het Turkse Antalya richting de Oekraïense stad Kharkiv werd zaterdag uitgesteld door een vreemd tafereel. Een passagier op de Airbus A321 merkte op hoe er net voor het opstijgen een onbekende vloeistof uit het vliegtuig lekte. Sommige anderen hadden zelfs zo veel schrik dat ze begonnen te schreeuwen.

Eén van de in totaal 220 reizigers kon het lekkende vliegtuig ook in beeld brengen. Terwijl de vloeistof onophoudelijk op het tarmac terechtkwam, reed een brandweerwagen zo snel mogelijk richting het toestel om eventuele drama’s te vermijden. In minder dan een minuut was het gevaar geweken.

Ondertussen heerste er wat paniek onder de vliegtuigpassagiers. Een oudere vrouw liet weten dat het vliegtuig misschien de overmatige hoeveelheid brandstof wilde lossen, terwijl iemand anders dacht dat het om water uit de toiletten ging. Achteraf werd duidelijk dat het ging om de brandstof van het vliegtuig.

Na het incident moesten de passagiers nog dertig minuten in het toestel blijven zitten. Nadien konden ze onder begeleiding van het personeel uit het vliegtuig stappen en wachten in de terminal. Volgens lokale media bleef de informatie voor de reizigers erg beperkt. Pas ’s avonds konden iedereen opnieuw in hetzelfde vliegtuig stappen en alsnog vertrekken richting Oekraïne.