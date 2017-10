Club Brugge wacht nog steeds op Denswil, Clasie en Poulain hervatten individueel

Het gaat Club Brugge momenteel voor de wind in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen staan alleen op kop, met zes punten voor op Charleroi. Enigste minpuntje zijn de vele blessures achteraan. Stefano Denswil is nog steeds out met zijn enkel en ook Benoit Poulain staat aan de kant. Die hervatte wel de individuele training, maar komt nog zeker twee weken niet in actie.

De Franse verdediger, die al een groot deel van het seizoen miste met een spierscheur, liep tegen Gent een ontwrichte schouder op. Die zou hem zes weken aan de kant houden. De revalidatie lijkt wel vlot te verlopen. Dinsdag maakte Poulain zijn opwachting, al trainde hij wel apart. De komende twee weken komt hij sowieso nog niet in actie. Ook Jordy Clasie verscheen opnieuw op het oefenveld, ook hij werkte een individueel programma af. De Nederlander sukkelt met de knie, zijn situatie wordt wekelijks geëvalueerd.

Van Stefano Denswil is er nog geen spoor. De linksvoetige verdediger heeft een knieblessure en is nog niet voldoende hersteld. Komend weekend ontvangt Club Brugge net nummer drie in de stand, Antwerp.