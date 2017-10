Keiharde beelden: Axel Daeseleire geeft daklozen 10.000 euro om leven weer op rails te krijgen

Op donderdag 26 oktober zendt VIER de eerste aflevering uit van Project Axel, de documentairereeks waarin daklozen proberen om hun leven weer op de rails te krijgen. In het programma biedt acteur Axel Daeseleire hen hulp en een bedrag van 10.000 euro aan om uit de moeilijke situatie te geraken. De zender heeft nu ook de eerste pakkende beelden van het programma online gedeeld.

We maken in de trailer kennis met vier daklozen uit Antwerpen. Ze vertellen allemaal vrijuit over hun huidige situatie en hoe ze erin verzeild zijn geraakt. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: ze willen liefst zo snel mogelijk uit de lastige omstandigheden geraken. “Ik sta met mijn gezicht tegen de muur, dat is heel fucked up”, vertelt een van hen. “Ik weet ook niet wat ik moet doen.”

Soms gaat het er ook bijzonder heftig aan toe. Zo zien we hoe sommigen zelfs de confrontatie met elkaar aangaan terwijl Axel tevergeefs probeert om de gemoederen te bedaren. Maar ook Axel zelf heeft het op bepaalde momenten erg lastig om zich te beheersen. “Het gaat hier niet over televisie, maar over jouw situatie”, laat hij op harde wijze weten aan een van de daklozen.

De verbazing is bij iedereen groot wanneer Axel hen een boekje met handige contactgegevens en de bankkaart met 10.000 euro overhandigt. Ze weten nauwelijks wat te zeggen. “Mijn vrouwtje gaat weer fier kunnen zijn op mij, hierboven.”