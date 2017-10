Landskampioen Anderlecht bindt 18-jarige belofte langer aan club

De 18-jarige jeugdinternational Sebastiaan Bornauw heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd, zo bevestigt de landskampioen dinsdag op de clubwebsite.

De beloftevolle centrale verdediger, bij paarswit vaste waarde in de UEFA Youth League-ploeg en bij de U21, ligt nu tot eind juni 2019 onder contract in het Astridpark. “Proficiat en veel succes, Sebastiaan!”, klinkt het. Bornauw speelde dit seizoen in de UEFA Youth League de volledige wedstrijd in en tegen Bayern München (1-0) en thuis tegen Celtic (1-2).