Jonge Red Flames winnen vlot van Macedonië op weg naar EK

De Belgische voetbalmeisjes onder 19 hebben dinsdag in het Oostenrijkse Rohrbach an der Lafnitz hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2018 met 5-1 (rust: 2-1) gewonnen van Macedonië.

Aanvoerder Shari Van Belle (39., 68.), Tiffanie Vanderdonckt (44.), Marie Minnaert (69.) en Mariam Abdulai Toloba (80.) zorgden voor de Belgische goals.

Vrijdag (20 oktober) speelt het team van coach Kris Van Der Haegen in groep 8 tegen Kroatië, volgende week maandag (23 oktober) wacht gastland Oostenrijk. Vandaag/dinsdag om 17u nemen Oostenrijk en Kroatië het tegen elkaar op in Bad Waltersdorf.

De top twee stoot door naar de eliteronde, net als de vier beste derdes van de twaalf poules. In de eliteronde strijden 28 landen in zeven groepen van vier om de zeven tickets voor het EK in Zwitserland, dat automatisch geplaatst is.