Italianen moeten voorbij Zweden op weg naar WK voetbal

Italië-Zweden is de blikvanger in de Europese barrages voor het WK voetbal in Rusland. Verder neemt Noord-Ierland het op tegen Zwitserland, Kroatië tegen Griekenland en Denemarken tegen Ierland. De heen- en terugwedstrijden worden afgewerkt tussen 9 en 14 november.

Nu 23 landen (waarvan 10 Europese) zich al verzekerd hebben van kwalificatie voor het WK in Rusland, zijn er nog 9 tickets beschikbaar. Vier daarvan zijn nog voor Europese landen, die verdeeld worden onder de vier winnaars van de barrageduels. De acht landen die zich daarvoor plaatsen (als beste tweedes in hun kwalificatiegroepen) werden onderverdeeld in twee potten, met de vier hoogst gerangschikte landen op de FIFA-ranking (Zwitserland, Italië, Kroatië en Denemarken) in de ene pot, en de andere vier (Noord-Ierland, Zweden, Ierland en Griekenland) in de andere pot.