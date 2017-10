Vanhaezebrouck heeft geen schrik van PSG: “Het moet geen 0-5 worden”

Anderlecht neemt het woensdag in de Champions Leagueop tegen PSG. De Parijzenaars willen eindelijk ook Europees schitteren, en met spelers als Neymar moet dat zeker lukken. Paars-wit lijkt dus een kansloze nederlaag tegemoet te gaan, maar coach Hein Vanhaezebrouck wil met open vizier voetballen.

De nieuwbakken coach van Anderlecht, voor wie het de eerste thuiswedstrijd wordt, beseft wel dat PSG in principe te sterk is. “Als Meunier op de bank zit, weet je wel hoe sterk ze zijn. Vorige keer was het nog een subtopper in Europa die tot in de kwartfinale geraakte. Het werd toen 0-5 hier (onder aanvoering van Zlatan Ibrahomivic, red.). Nu is PSG nog sterker, maar mijn spelers mogen geen schrik hebben. Het hoeft zeker geen 0-5 te worden. Truitjes wisselen? Ik denk niet dat Neymar wil wisselen met spelers die er niets van bakten”, aldus Vanhaezebrouck.