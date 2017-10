School tijdje ontruimd na hevige rookontwikkeling in elektriciteitskast

Assebroek / Brugge - Een middelbare school in de Weidestraat in Assebroek moest dinsdagochtend even ontruimd worden door een hevige rookontwikkeling aan een elektriciteitskast in de keuken. 245 leerlingen en 100 personeelsleden werden geëvacueerd.

De lessen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs Haverlo in de Weidestraat in Assebroek waren pas gestart toen het brandalarm weerklonk. Door een hevige rookontwikkeling in een elektriciteitskast in de grootkeuken werd beslist om de hele school te ontruimen. “Er is nooit brand geweest, maar met een elektriciteitskast wilden we geen risico nemen”, zegt de directeur.

De brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse, maar die moesten uiteindelijk niet veel doen. De 245 leerlingen en 100 personeelsleden werden allemaal naar de speelplaats geëvacueerd. Er vielen dan ook geen gewonden. “Een bewogen dinsdagmorgen, maar alles is wel goed verlopen. Iedereen heeft de evacuatie uitgevoerd zoals het hoorde”, zegt de directeur. Uiteindelijk konden de lessen niet veel later dan ook gewoon terug hernomen worden.