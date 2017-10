Spaans gerecht verdenkt opnieuw Real Madrid-speler van belastingsfraude

De Braziliaanse topverdediger Marcelo heeft mogelijk belastingfraude gepleegd. Het Spaanse parket vermoedt alvast dat de linkerflankverdediger van Real Madrid geknoeid heeft met inkomsten uit portretrechten.

Volgens een woordvoerder van het gerecht zou Marcelo in 2013 via een vennootschap in Uruguay inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven. Daarbij zou de Spaanse schatkist zo’n half miljoen euro hebben misgelopen. Een onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.

Marcelo is niet de eerste topvoetballer die in Spanje aan belastingontduiking wordt gelinkt. Onder meer Barcelona-vedetten Lionel Messi en Javier Mascherano erkenden al schuld en betaalden een boete.

De zaak tegen Cristiano Ronaldo, de Portugese ster van Real, loopt nog. CR7 zou voor 14,7 miljoen euro hebben gefraudeerd. Ook zijn machtige manager Jorge Mendes wordt door de belastingdiensten geviseerd.