België dreigt toptalent Svilar te verliezen want Servië wil hem oproepen: "Toekomst van ons voetbal"

Met Mile Svilar beschikt België over één van de grootste keeperstalenten, maar voor hoe lang nog? De doelman van Benfica maakte zich onmogelijk bij Gert Verheyen, de bondscoach van de Rode Duivels U19. De clan-Svilar richt daarom zijn vizier op de nationale ploeg van Servië. Vader Ratko probeert de Servische bond te overtuigen om zijn zoon mee naar het WK in Rusland te nemen. En daar lijken ze in Belgrado wel oren naar te hebben.

Het zijn chaotische maanden voor de 18-jarige doelman. Bij Anderlecht was hij voorbestemd om de nieuwe nummer één te worden, maar René Weiler achtte hem afgelopen zomer nog niet klaar voor het grote werk. Een boze Svilar forceerde vervolgens een vertrek naar Benfica, waar hij afgelopen weekend debuteerde in de beker. Hij zou woensdag ook mogen starten in de Champions League-match tegen Manchester United door de blessure van eerste doelman Júlio César. Als het zover komt, wordt hij de jongste doelman ooit op het Kampioenenbal.

Op clubniveau gaat het dan wel goed, maar bij de nationale U19 is hij niet meer welkom. Bondscoach Gert Verheyen verklaarde aan onze kant dat de doelman zijn eigen ruiten ingooide. “Ik heb hem tien keer gebeld. Als hij niet reageert, trek ik mijn conclusies”, klonk het scherp. Daardoor lijkt België Svilar wel te verliezen.

“Toekomst van Servische voetbal”

Want vader Ratko liet zich al ontvallen dat ook Servië een optie was voor zijn zoon, die nochtans geboren en getogen is in Antwerpen. De voormalige doelman van Antwerp voegt de daad bij het woord én krijgt gehoor. De sportief directeur van de Servische bond, Goran Bunjevcevic, verklaart nu dat Svilar nauwlettend gevolgd wordt en hij in de nabije toekomst een oproepingsbrief mag verwachten. “We hebben contact met zijn vader”, klinkt in Mozzart Sport. “We plannen binnenkort een ontmoeting met hem in Lissabon. We zijn ervan overtuigd dat hij een mooie toekomst van het Servische voetbal vertegenwoordigt.”

U21 als laatste kans voor België?

Zo lijkt België zijn grootste keeperstalent te verliezen, als rest er nog één optie. Als Johan Walem Svilar bij de U21 wil halen, kiest hij mogelijk alsnog voor België. Voor de A-kern is het sowieso te vroeg: voor Martinez is de goalie van Benfica geen optie.