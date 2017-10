Zo geniet u vanavond van Manchester City – Napoli, de mooiste match van het jaar

Pep Guardiola op een persconferentie gisteren: “Als ik naar Napoli kijk, dan ben ik niet alleen een concurrerende trainer, dan ben ik ook een fan die geniet van hun voetbal.” Wie zijn wij om Pep tegen te spreken? Met Manchester City –fantastisch in hun 7-2-zege tegen Stoke- en Napoli -nog zonder puntenverlies in Italië- staan straks in de Champions League de twee meest attractieve ploegen van het seizoen tegenover elkaar. Drie kijktips om optimaal van het duel te genieten.