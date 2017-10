Elke week noteert schrijfster-blogster Yasmine Schillebeeckx de brief van een vrouw aan haar lijf. Deze week is het aan illustratrice Eline (26).

Liefste lijf,

Onze relatie is soms een beetje raar, hè? Nou ja, “raar”, dat is ook weer zo’n woord. Wellicht is er niemand die een relatie van pure liefde met zijn lichaam heeft. ...