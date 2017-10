Tachtiger overleden na val met brommer

Landen - Een 81-jarige man uit Ezemaal is dinsdagochtend om het leven gekomen, nadat hij met zijn brommer ten val kwam. Het slachtoffer, H.M., werd iets voor 10 uur op de grond aangetroffen in de Keibergstraat in Neerwinden. “Hij lag naast zijn brommer, en was al overleden toen de hulpdiensten aankwamen”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Er kwam meteen een wetsdokter ter plaatse. Er waren geen sporen van een aanrijding of geweld. Alles wijst erop dat de man gewoon ten val is gekomen.”

Wat de oorzaak is van die val, is voorlopig niet duidelijk. Gezien zijn leeftijd werd bij de hulpdiensten in eerste instantie gedacht dat hij onwel zou geworden zijn tijdens het rijden. Maar het onderzoek wijst intussen uit dat hij effectief door de impact van de val overleden zou zijn. Er loopt nog een onderzoek, maar volgens de parketwoordvoerster is de kans groot dat er nooit duidelijkheid zal komen over de reden van de val.