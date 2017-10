Scheepvaartpolitie haalt lichaam uit zee voor kust tussen Blankenberge en Oostende

Blankenberge / Oostende - Tussen Blankenberge en Oostende is deze dinsdagnamiddag op zee het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Over het slachtoffer en de omstandigheden van het overlijden is nog niets bekend.

Het lijk werd aangetroffen zo’n 8,5 mijl van de kust en opgepikt door de scheepvaartpolitie. Die voer het naar haar kantoren achter het station van Oostende, waar het lichaam aan wal werd gebracht. Het parket van Brugge stelde een wetsdokter aan. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.