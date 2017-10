Ploegmaat van Benito Raman vertelt fier over bijzonder pijnlijke redding: “Dit had ik nog nooit meegemaakt”

Fortuna Düsseldorf won afgelopen weekend in de tweede Bundesliga met 2-0 van Arminia Bielefeld. Daardoor blijven Benito Raman en co aan kop van het klassement. Al was dat niet “the talk of town” na afloop van de wedstrijd...

Die eer was namelijk weggelegd voor Düsseldorf-doelman Raphael Wolf. De 29-jarige Duitser zorgde namelijk voor een opmerkelijke redding. Toen Bielefeld een indirecte vrije trap kreeg in de zestien, kreeg Wolf het gezelschap van zijn ploegmaats op de doellijn. De bezoekers konden echter niet scoren omdat de Düsseldorf-doelman zich als een gek voor de bal gooide en de doelpoging blokte.

Met zijn handen? Nee. Met zijn bovenlichaam? Nee. Met zijn voeten? Nee. Wel met zijn edele delen. “Normaal redt je zo’n doelpoging met je ballen, maar deze redde ik met mijn penis”, onthulde Wolf in een interview met Bild. “Dit had ik nog nooit meegemaakt, die helse pijn. Maar met wat ijs en rust was het in orde. Vroeger droog ik bescherming maar daarmee kan je niet lopen dus...”